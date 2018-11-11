Alanyaspor, Koray Şener İçin Kale Arkası Tribününe Çiçek Bıraktı

Alanyasporlu futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesinde, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener için kale arkası tribününe çiçek bıraktı.

Alanyaspor, Koray Şener İçin Kale Arkası Tribününe Çiçek Bıraktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Koray Şener'i Alanyasporlu futbolcular unutmadı. Fenerbahçe maçı öncesi seremoniden sonra kale arkası tribününe doğru yönelen Alanyasporlu futbolcular Şener için çiçek bıraktı.

Alanyasporluların bu hareketi tribünler tarafından alkışlanırken, sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener için tezahüratlarda bulundu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.