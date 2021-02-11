Al Ahly'yi penaltılarla geçen Felipe Melo'lu Palmeiras, Dünya 3.sü oldu
11.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:30
FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında 0-0 biten karşılaşmada Palmeiras'ı penaltılarla geçen Al Ahly turnuvayı 3. sırada tamamladı. 3-2 biten seri penaltı atışlarında eski Galatasaraylı Felipe Melo, Palmeiras adına penaltıdan yararlanamadı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında Mısır ekibi Al Ahly ile Brezilya ekibi Palmeiras kozlarını paylaştı.
90 dakika boyunca iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince penaltı atışlarına gidildi. 3-2 biten seri penaltı vuruşlarında eski Galatasaraylı Felipe Melo, Palmeiras adına son penaltıyı kaçırınca Al Ahly, Dünya üçüncülüğünü elde etti.
Kaçan penaltı sonrası 37 yaşındaki Melo büyük üzüntü yaşadı.