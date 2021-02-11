Al Ahly'yi penaltılarla geçen Felipe Melo'lu Palmeiras, Dünya 3.sü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Al Ahly'yi penaltılarla geçen Felipe Melo'lu Palmeiras, Dünya 3.sü oldu

11.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:30
Al Ahly'yi penaltılarla geçen Felipe Melo'lu Palmeiras, Dünya 3.sü oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında 0-0 biten karşılaşmada Palmeiras'ı penaltılarla geçen Al Ahly turnuvayı 3. sırada tamamladı. 3-2 biten seri penaltı atışlarında eski Galatasaraylı Felipe Melo, Palmeiras adına penaltıdan yararlanamadı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında Mısır ekibi Al Ahly ile Brezilya ekibi Palmeiras kozlarını paylaştı.

90 dakika boyunca iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince penaltı atışlarına gidildi. 3-2 biten seri penaltı vuruşlarında eski Galatasaraylı Felipe Melo, Palmeiras adına son penaltıyı kaçırınca Al Ahly, Dünya üçüncülüğünü elde etti.

Kaçan penaltı sonrası 37 yaşındaki Melo büyük üzüntü yaşadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Osman Kavala Bülent Turan Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Buse Varol Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Tolga Ciğerci Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Al Ahly'yi penaltılarla geçen Felipe Melo'lu Palmeiras, Dünya 3.sü oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 20:30:06. #1.16#
title