Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı

Gana'nın ünlü komedyeni Akrobeto, İngiltere Premier Lig sunumunun ardından bu kez de Bundesliga sunumuyla izleyenleri kırdı geçirdi. Akrobeto'nun videosu milyonlarca kez izlenerek gündem olmayı başardı.

Akrobeto adıyla tanınan Ganalı komedyen Akwasi Boadi, Premier Lig ve Serie A'nın ardından bu sefer de Bundesliga'ya el attı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde haftanın sonuçlarını açıkladığı videolarla izleyenleri güldüren Akrobeto'nun Bundesliga performansı milyonlarca kez tıklandı.

PREMIER LİG'LE GÜNDEME GELMİŞTİ

Akwasi Boadi'nin bu performansı, sosyal medyada da gündem oldu ve binlerce paylaşım yapıldı.

Başarılı komedyen daha önce İngiltere Premier Lig'de oynanan maçların sonuçlarını açıkladığı video ile gündem olmuş ve tüm dünyada ses getirmeyi başarmıştı.