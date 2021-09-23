Akköprü HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
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Akköprü HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Akköprü HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

Akköprü Hidroelektrik Santrali'nin (HES) özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ sundu.

Akköprü Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ sundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait Akköprü HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi sunan firma, 605 milyon lira bedelle Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ oldu.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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