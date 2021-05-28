Akkim Kimya ve Akcoat İSO 500'de

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. Akkim Kimya ve iştiraki Akcoat, 2020'deki net satış rakamları temel alınarak hazırlanan araştırmada İSO 500 listesinde yer aldıklarını duyurdular.

İstanbul Sanayi Odası'nın 1968 yılında '100 Büyük Firma' adıyla başlattığı ve 40 yıldır Türkiye'nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)' araştırması sonuçlandı. İSO 500 araştırması, geleneksel olarak her yıl Türkiye'nin en büyük 500 şirketini net satış rakamlarına göre sıralamasıyla önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl 1 trilyonu aşan satış rakamına ulaşan Akkim Kimya, genel listede 256'ncı sıranın sahibi oldu. 6 kıtada 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan Akkim, 2021'e 63 milyon dolar değerindeki yeni bir satın alma yatırımıyla başlamıştı.

2015 yılında Akkim bünyesine katılan Akcoat ise bir önceki yıla kıyasla tam 67 basamak yükselerek listenin 411'inci sırasına yerleşti. Beyaz eşya, seramik, ev ve mutfak eşyaları gibi ürünlerin global markalarına kimyasal kaplama malzeme çözümleri sunan Akcoat'un 2020'deki net satış rakamı 696 milyon 704 bin 474 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı