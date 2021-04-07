Akkim'e ABD'den sürdürülebilirlik raporu ödülü

Akkim Kimya, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından bir ödüle daha layık bulundu.

Akkim Kimya, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından bir ödüle daha layık bulundu. Şirketin 2018-2019 dönemine ait sürdürülebilirlik raporu, 2019/20 Vision Awards kapsamında Platin Ödül'ün sahibi oldu.

Türkiye'nin önde gelen kimyasal madde üreticilerinden biri olan Akkim Kimya, uluslararası sürdürülebilirlik platformlarında yeni bir başarıya imza attı. 'Akkim 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu', dünyanın en saygın iletişim kuruluşlarından San Diego merkezli Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi - League of American Communication Professionals (LACP) tarafından ödüllendirildi. LACP tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 2019/20 Vision Awards ödül töreninde, Platin Ödül'ü kazanan Akkim Kimya oldu.

Rapor, 100 üzerinden 99 puan aldı

Dünya genelinde 6 binden fazla raporun alanında uzman iletişimciler tarafından incelendiği etkinlikte şirket büyüklüğü, sektör ve yıllık gibi faktörlere göre sınıflandırma yapıldı. Kategorilere ayrılan raporlar; ilk izlenim, kapak tasarımı, paydaş mektubu, anlatım dili, finansal veriler, üreticilik, verilen mesajları açıklığı ve bilgiye erişilebilirlik kriterler kapsamında değerlendirildi. Bunun sonucunda şirketin sürdürülebilirlik raporu 100 üzerinden 99 puan alarak tüm raporlar arasında 2'nci olmayı başardı.

LACP'den iki ödül daha kazanmıştı

Verilen bilgiye göre şirket, "Sürdürülebilirlik kimyamızda var" sloganıyla çevre ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında, Global Reporting Initiative standartlarındaki Akkim sürdürülebilirlik raporları iki yıllık periyotlarla hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılıyor. Şirket, 2013 Sürdürülebilirlik Raporu ile LACP Gümüş Ödül ve 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu ile LACP Altın Ödül'ün de sahibi olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı