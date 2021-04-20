Akita Coin nedir? Akita Inu (Akita) Coin yorum ve merak edilenler

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Akita. Akita coin, mem tabanlı ve % 100 merkezi olmayan bir topluluk deneyidir ve simgelerin 1 / 2'sinin Vitalik Buterin'e gönderildiğini ve diğer yarısının Uniswap havuzuna kilitlendiğini ve anahtarların yakıldığını iddia eder. . Akita coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Akita Coin nedir? Güncel Akita Coin yorum ve grafiği