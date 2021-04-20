Akita Coin nedir? Akita Inu (Akita) Coin yorum ve merak edilenler
Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Akita. Akita coin, mem tabanlı ve % 100 merkezi olmayan bir topluluk deneyidir ve simgelerin 1 / 2'sinin Vitalik Buterin'e gönderildiğini ve diğer yarısının Uniswap havuzuna kilitlendiğini ve anahtarların yakıldığını iddia eder. . Akita coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Akita Coin nedir? Güncel Akita Coin yorum ve grafiği
Akita Inu bugünkü fiyatı ₺0,000055 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.798.222.972 TRY. Akita Inu son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2421, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 100.000.000.000.000 AKITA coin.
AKİTA COİN NEDİR?
AKITA INU, mem tabanlı ve % 100 merkezi olmayan bir topluluk deneyidir ve simgelerin 1/ 2'sinin Vitalik Buterin'e gönderildiğini ve diğer yarısının Uniswap havuzuna kilitlendiğini ve anahtarların yakıldığını iddia eder.
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