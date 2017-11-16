Akın Çorap Giresunspor, Altınordu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Akın Çorap Giresunspor TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Altınordu hazırlıklarını sürdürüyor.



Aksu Giresunspor tesislerinde süren idmanları yönetim kurulu da takip ediyor. Başkan Mustafa Bozbağ ve yöneticiler idman boyunca saha kenarında futbolcuları izledi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin deplasmanda genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "3-4 haftadır kazanamayan bir takım ki bize karşı motive olacaklarından eminim. Diri bir takım çok doğru ve konsantre şekilde oynamak zorundayız. Kalan 5-6 maçının ilk yarının final niteliğinde maçlar. Çünkü bulunduğumuz yer, şu an olumlu. Bunu daha ileriye ve bulunduğumuz yeri koruma adına galibiyetle dönersek kalan diğer maçlara da konsantre şekilde çıkarız. Zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi. - GİRESUN