Akıllı Saatle En İyi Teknoloji Ödülünü Aldılar

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te mühendis Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'ın 3 ayda geliştirdiği ve 45 ülkeye sattığı akıllı saat "watchX", İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, bu alanın en iyi ödülü kabul edilen "EdTech"in sahibi oldu.

Gaziantep'teki büyük bir firmada başmühendis olarak görev yaparken, kendi işlerini yapmak için istifa ederek "ArgeX"i kuran Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'ın, kafeteryalarda ve Gaziantep Üniversitesinin kütüphanesinde çalışarak 3 ayda ürettikleri akıllı saat "watchX"i, 45 ülkede 2 binden fazla kullanıcıya sattı.

Ürünlerine ilginin artmasıyla Japonya, Çin ve Tayvan'da distribütörlük veren genç girişimciler, aldıkları "EdTech" ödülüyle de Avrupa ve ABD'de kullanım oranlarını artırmayı hedefliyor.

ArgeX şirketinin kurucu ortaklarından Mustafa Tülü, AA muhabirine, ortağı Enes Çaldır ile o dönemki işlerinden istifa ederek firmalarını kurduklarını, kafelerde, Gaziantep Üniversitesinin kütüphanesinde çalıştıklarını, ardından firmaları ArgeX'i kurarak Gaziantep Teknopark'ta küçük bir odada kodlanabilir akıllı saat "watchX"i geliştirdiklerini söyledi.

"WatchX"in kutu içerisinden parçalar halinde çıktığını ve kullanıcıların bunları basit adımlarla birleştirdiklerini, bunu yaparken de bir akıllı saatin ne gibi parçalardan, elektronik içeriklerden oluştuğunu öğrendiklerini anlatan Tülü, "Daha sonrasında watchX'i bilgisayara bağlayıp kodlayarak, günlük hayatta kullanabiliyorlar. Bizi mevcut ürünlerden ayıran en büyük özelliğimiz, kullanıcıların kodladıkları projeleri gerçekten de günlük hayatta kullanabiliyor olmaları." dedi.

Tülü, mevcut ürünlerin birçoğunun robotlara odaklandığını fakat bu robotlarla yapılan projelerin genelde masa üzerinde kaldığını dile getirerek, 9 yaş ve üzerindeki kullanıcı kitlelerine hitap ettiklerini ifade etti.

"45 farklı ülkeden 2 bine yakın kullanıcıya ulaştık"

Geçen yıl satışa çıkardıkları ürünleriyle 45 farklı ülkeden 2 bine yakın kullanıcıya ulaştıklarına dikkati çeken Tülü, şöyle devam etti:

"Sıfırdan başlayan yeni girişimciler için iyi bir rakam. Distribütörlerle çalışıyoruz. Şu anda Japonya, Çin, Tayvan ve Türkiye'de distribütörlerimiz var. Avrupa'da da distribütörlere erişmek için Avrupa'nın ve dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'a katıldık. Bu fuara tüm dünyadan distribütörler, kullanıcılar, eğitimciler katılıyor. Eğitim teknolojilerinde ne gibi yenilikler var bunları öğreniyorlar. Biz de BETT Show'da eğitim teknolojilerinin Oscar'ı niteliğindeki yılın "EdTech" ödülünü Türkiye'ye getirdik. Oradaki seçkin jüri tarafından yılın girişimi seçildik. Bu bizim için gurur verici. Bu ödülü önceki yıllarda ABD'den, İngiltere'den firmalar almıştı. İlk defa bir Türk firma bu ödülü Türkiye'ye getirdi. Bizim fuara katılmamıza destek veren Lonca Girişimcilik Merkezi, İTÜ Çekirdek Girişim Evi, Tim-Teb Girişim Evi, Elginkan Vakfı'na teşekkür ediyoruz."

Tülü, kodlamanın öneminin ve değerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek arttığını belirterek "Amacımız watchX'i 9 yaş ve üzerindeki her çocuğun bileğinde görmek. Tüm dünyada artık bu yeni bir dil olarak kabul ediliyor. Watchx'i de bu bağlamda tüm dünyadaki çocukların, bu ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün olarak bütün teknoloji mağazalarında görmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA