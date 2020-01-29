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Akhisarspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüştü

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oluyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Yılmaz Vural ile görüştüğü ve tecrübeli teknik adamın bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

29.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:21

TFF 1. Lig'de son olarak 'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör 'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı.

YILMAZ VURAL SICAK BAKIYOR

Altıparmak'ın ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak, Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'la da görüştüğü öğrenildi. Geçen sezon Akhisarspor'un kapısından dönen Vural'ın yeşil-siyahlılara gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi.

Yönetimin 67 yaşındaki teknik adamı Akhisar'a davet ettiği ve görüşmelerin en kısa sürede resmiyet kazanacağı ifade edildi. Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Akhisarspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüştü
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