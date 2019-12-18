Akhisarspor yeni yönetiminden Vali Deniz'e ziyaret

18.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:06

Akhisarspor kulübünün yeni başkanı Fatih Karabulut, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.



Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri Vali Deniz'e Akhisarspor futbolcularının imzası olan futbol topu ve Akhisarspor forması hediye etti. Ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Deniz, Akhisarspor'a başarılar diledi - MANİSA

Kaynak: İHA