Akhisarspor'da Taha Yalçıner imzayı attı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, deneyimli orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'i 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı.

28.08.2019 14:52
Akhisarspor'da Taha Yalçıner imzayı attı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, deneyimli orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'i 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, orta sahasını Taha Yalçıner ile güçlendirdi. Ege temsilcisi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe altyapısında yetişip profesyonel olduktan sonra Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor ve son olarak Alanyaspor'da forma giyen Yalçıner, Süper Lig'de 57, TFF 1. Lig'de ise 210 maça çıktı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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