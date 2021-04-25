Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, "Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız" yanıtını verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, "Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız" yanıtını verdi

Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, 'Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız' yanıtını verdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Geçtiğimiz günlerde Akhisar'ın devre arasında transfer ettiği Martins Onyebueke'nin futbolcu olmadığı iddiaları spor kamuoyuna bomba gibi düşerken Yeşil-Siyahlı takımdan konuya ilişkin açıklama geldi. Ege ekibi, sahte futbolcu iddialarını redderken, oyuncuya ırkçılık yapıldığını ve buna tepki gösterilmesi gerektiği şeklinde bir paylaşım yaptı.

Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına sert yanıt verdi. Ege ekibi, Onyebueke'ye 'Saatçi' denilerek ırkçılık yapıldığını da paylaştı.

İşte o açıklama:

Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, 'Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız' yanıtını verdi

FOTOĞRAFLARLA YANIT

Öte yandan üst üste yapılan paylaşımlarla Martins Onyebueke'nin daha önce katıldığı turnuvalardan da fotoğraflar ve videolar paylaşıldı.

Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, 'Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız' yanıtını verdi
Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, 'Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız' yanıtını verdi
Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi
Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi
Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut'un aylık ödemelerini aksatırsa 18 milyon TL ödeyecek
Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut'un aylık ödemelerini aksatırsa 18 milyon TL ödeyecek
Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş
Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vedat Bilgin Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, "Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız" yanıtını verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:21:07. #1.14#

title