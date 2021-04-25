Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, "Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız" yanıtını verdi

Geçtiğimiz günlerde Akhisar'ın devre arasında transfer ettiği Martins Onyebueke'nin futbolcu olmadığı iddiaları spor kamuoyuna bomba gibi düşerken Yeşil-Siyahlı takımdan konuya ilişkin açıklama geldi. Ege ekibi, sahte futbolcu iddialarını redderken, oyuncuya ırkçılık yapıldığını ve buna tepki gösterilmesi gerektiği şeklinde bir paylaşım yaptı.