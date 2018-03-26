AK Parti'li Bilen: "Üzüm Silah Zoruyla Yedirilecek Bir Şey Değil"

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, üzümün başkenti olarak bilinen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaptığı konuşmada, "Üzüm sofrada olunca yeniliyor. Bu tüketim alışkanlığını öncelikle biz edineceğiz. Yapmadığımız bir şeyi, yakınımıza ve çevremizdekilere alıştırmamız mümkün değil. Silah zoruyla ya da kanunla, askere, öğrenciye yediremeyiz. Bunu sevdirerek yapmamız lazım" dedi.

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, üzüm sektörünün paydaşlarıyla buluşarak, sorunları tespit etmek amacıyla AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in başkanlığında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üreticiler ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Program kapsamında ilk olarak Alaşehir Ziraat Odası'nı ziyaret eden heyet, burada Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ve üzüm üreticilerini dinledi. Toplantıda, üzüm için öncelikle iç tüketimin arttırılması gerektiğini vurgulayan Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen üzüm tüketimi konusunda geçmişte yaşadığı bir anısını anlattı. Bilen, "Benim odamda masamdan üzüm hiç eksik olmaz. Beni ziyarete daha önce belediye başkanlığı da yapmış bir dostum geldi. Masamda duran üzümü sohbet ederken iki arkadaş bitirdik. Şaşkınlığını gizleyemeyen dostum, 'ya vekilim biz bu üzümü evde hiç yemiyoruz. Sanki hiç üzüm görmemiş gibi bir tabak üzümü bitirdik' dedi. Üzüm sofrada olunca yeniliyor. Bu tüketim alışkanlığını öncelikle biz edineceğiz. Yapmadığımız bir şeyi, yakınımıza ve çevremizdekilere alıştırmamız mümkün değil. Silah zoruyla ya da kanunla, askere öğrenciye yediremeyiz. Bunu sevdirerek yapmamız lazım. Çünkü üzüm silah zoruyla yedirilecek bir şey değil. İnsan vücuduna çok çok faydalı bir besin kaynağı. Küçükken hiç unutmam okula giderken annem cebime kuru üzüm ve leblebi koyardı, yiyerek okuluma giderdim. Ayrıca eskiden sofralarımızda üzüm hoşaflarımız vardı. Şimdi bu alışkanlıkların hepsi yok olup gitti. Üzümü öncelikle bizim tüketmemiz gerek" dedi.

Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyon Katibi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ise üzümün faydalarını içeren spot ve tabelaların yetersiz olduğuna değinerek, "Ben Balıkesir Havranlıyım. Dünyanın en güzel zeytinyağı bizim o bölgelerden çıkar. Ben bugüne kadar bir tek zeytinyağı reklamı, sağlık için zeytinyağı tüketiniz gibi tabela Balıkesir-İzmir arasında bir kez bile görmedim. Manisa'ya girildiği zaman 'Üzümün anayurduna hoş geldiniz' gibi bir tabela olabilir. Üzümün faydalarını içeren değişik spotlar yüzlerce tabela ile yol boylarına doldurulması gerek. Tanıtıma önem vermemiz gerek" diye konuştu.

Alaşehir Ziraat Odası'ndan sonra Alaşehir Ticaret Borsası'na ziyaret gerçekleştiren heyet daha sonra bir ihracatçı firma işletmesini ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Alaşehir TARİŞ tesislerinde de incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Salihli ilçesine hareket etti.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu Alaşehir programına, Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in başkanlığında, komisyon üyeleri; AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, üzüm üreticileri, tüccarlar, ziraat odası ve üretici birlikleri, kooperatif temsilcileri, şarap ve sirke üreticileri, pazarlama kolunda faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri katıldı. - MANİSA