Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen - Haberler Spor
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Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen

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Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Vodafone Park'ta karşılaşma sonunda ise teknik direktör Sergen Yalçın tribünlere çağrıldı. Taraftarlar, deneyimli hoca için "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olurken maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.

"SERGEN TAKIMI AYAĞA KALDIR"

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları çağırırken "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı. Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, Ajax mağlubiyetinin ardından bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.

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