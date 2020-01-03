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Ajax'ın Başarılarla Dolu Geçen On Yılı

2010'lu yıllar Ajax için çok başarılı geçti. Kadrosundan Christian Eriksen, Luis Suárez, Jan Vertonghen, Frenkie de Jong ve Matthijs De Ligt gibi yıldızları çıkaran Ajax, on senede beş Eredivisie şampiyonluğu yaşadı. Ulusal ligdeki başarılarının yanı sıra 2017'de Avrupa Ligi Finali'ne kalan Ajax, 2019 yılında da Real Madrid ve Juventus gibi devleri geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi ve futbol kamuoyunu kendilerine hayran bıraktı.

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

2010'lu yıllar için çok başarılı geçti. Kadrosundan Christian Eriksen, Luis Suárez, , Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt gibi yıldızları çıkaran Ajax, on senede beş Eredivisie şampiyonluğu yaşadı. Ulusal ligdeki başarılarının yanı sıra 2017'de Avrupa Ligi Finali'ne kalan Ajax, 2019 yılında da Real Madrid ve Juventus gibi devleri geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi ve futbol kamuoyunu kendilerine hayran bıraktı.

Kaynak: Dugout

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