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Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor

Hollanda ekibi Ajax, Barcelona'da forma giyen eski yıldızı Luis Suarez'i transfer etmeyi planlıyor. Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'ın bu transfer için Barcelona'nın kapısını çaldığı öğrenildi.

Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
17.08.2020 20:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:00

Ajax, eski oyuncusu Luis Suarez'i 9 yıl sonra tekrar geri alabilmek için harekete geçti.

Hollanda'dan Voetbal International ve De Telegraaf'ın haberlerine göre; Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, Luis Suarez'in transferi için Barcelona'dan mevkidaşı Eric Abidal ile görüştüğü ifade edildi. 33 yaşına gelen Luis Suarez'in genç takımlarına hem tecrübe hem liderlik hem de kalite katacağını düşünen Overmars, bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Bu yaz Quincy Promes, Antony ve Mohammed Kudus için önemli bir bonservis harcaması yapan Barça'nın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Suarez'i uygun bir ücret karşılığı transfer etmek istediği vurgulandı.

139 MAÇTA 150 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Transferin önündeki en büyük engelinse Suarez'in Barcelona'dan yıllık net maaşı olan 6 milyon euro olduğu bilgisi verildi. Luis Suarez, Ajax formasıyla çıktığı 139 Eredivisie maçında 91 gol atıp 59 asist yapmıştı.

(Kaynak: Sporx)

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