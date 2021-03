Aion Coin nedir? Güncel Aion (AION) Coin yorum ve grafiği

Aion bugünkü fiyatı ₺2,17 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺616.695.671 TRY. Aion son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #198, piyasa değeri ₺1.070.020.784 TRY. Dolaşımdaki arz 492.427.074 AION coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

AİON COİN NEDİR?

Aion, Açık Uygulama Ağının (OAN) güvenliğini sağlamak ve ona erişmek için kullanılan belirteçtir. Kanada'da 2018'de başlatılan OAN, herkese açık bir ağdır. Kâr amacı gütmeyen tescilli bir kuruluş olan The Open Foundation tarafından yönetilen OAN, halka Açık Uygulamalar oluşturmak için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.

The OAN'ın temel amacı, farklı blok zincirleri arasında birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak, böylece kullanıcıların ve geliştiricilerin çeşitli uygulamalar oluşturmasına izin vermektir. AION belirtecini ağın çekirdeği haline getirerek, OAN, kullanıcıların akıllı sözleşmeler yürütmesine , verileri depolamasına ve farklı ağlar arasında paylaşmasına olanak tanır .

Aion'un Kurucuları Kimlerdir?

Açık Uygulama Ağı, CEO Matthew Spoke ve COO Ian Chan tarafından yönetilmektedir . Matthew Spoke, Ottawa Üniversitesi mezunu ve birkaç blok zinciri merkezli girişim için çalıştı. Kendisi ayrıca Kanada Blockchain Teknoloji Koalisyonunun kurucusudur. Spoke aynı zamanda kurumsal bir blok zinciri ağ çözümü olan Nuco'nun kurucu üyesidir . 2020'de gelişen iş ekonomisini canlandırmak için tasarlanmış bir uygulama olan Moves üzerinde çalışmaya başladı.

Ian Chan, OAN'ın COO'su olarak görev yapıyor. Harvard ve Toronto Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok üniversiteden derecesi vardır. Finans sektörü için büyüme mekanizmalarında uzmanlaşan Chan, geniş bir mesleki deneyime sahiptir. 1998'de Thomas Cook Group'un kıdemli başkan yardımcısı oldu. Daha sonra Hewlett Packard'da çalışmaya devam etti ve 2005'te Deloitte'ye katıldı. 2018'den beri OAN'ı geliştirmeye odaklanıyor.

Aion'u Benzersiz Yapan Nedir?

Açık Uygulama Ağı, farklı blok zincirleri arasındaki boşluğu kapatmayı amaçladığı için kripto para dünyasında yıkıcı bir faktördür. AION belirteci, esasen geliştiricilerin ve alıcıların bir blok zincirinden diğerine kolayca aktarmalarına izin vermek için tasarlanmıştır. Sadece bu değil, AION, Ethereum ve NEO gibi blok zincirlerinde veri aktarımlarının ve akıllı sözleşmelerin yürütülmesini sağlar .

Blok zincirleri arasında birlikte çalışabilirlik eksikliği, teknolojinin ana akım finans dünyasına girmesini engelleyen faktörlerden biri olmaya devam ediyor. AION, bankaların küresel finansmanı yürüttüğü mevcut yöntemlerin yerini etkili bir şekilde değiştirebilecek bir platform oluşturmayı hedefliyor. OAN, CryptoCurve, Nodesmith ve BlockX Labs gibi sektördeki çok sayıda büyük isimle zaten ortaklık kurdu. Sadece bu da değil, AION, Blockchain Interoperability Alliance'ın bir üyesidir.

Dolaşımda Kaç Aion (AION) Sikkesi Var?

Toplam 487.496.874 AION token arzı var. Şu anda, toplam arzın tamamı piyasaya girmiştir ve aktif olarak işlem görmektedir. OAN'ın gelecekte daha fazla token yayınlamayı planlayıp planlamadığına veya mevcut toplam arzın AION için maksimum arz olup olmayacağına dair hiçbir bilgi yok.

Kurucular ve diğer ekip üyeleri, toplam AION token arzının yaklaşık% 40'ını aldı. AION tokenlerinin bir diğer% 51,5'i, zaman içinde kademeli olarak halka açıklanacak olan Token Serbest Bırakma Programı Sözleşmelerine yönlendirildi. Son olarak, tokenlerin kalan% 8,5'i, AION'un lansmanının tohum aşamasıyla ilgilenen özel yatırımcılar arasında dağıtıldı.

Aion Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

OAN blok zinciri ve AION belirteci, delege edilmiş kanıt kanıtı ( DPoS ) ve önem kanıtı (PoI) fikir birliği yöntemlerinin bir kombinasyonu ile güvence altına alınır . Blok zincirinin önemli bir özelliği, ek güvenlik için Bizans Hata Toleransına dayanmasıdır.

DPoS, yeni blokların doğrulanması ve dolayısıyla yeni tokenlerin oluşturulması için paydaşlara dayanan nispeten yeni bir fikir birliği mekanizmasıdır. Madencilik süreci için çok fazla hesaplama ve elektrik gücü gerektiren iş kanıtı (PoW) fikir birliğinin aksine , PoS fikir birliği mekanizmaları daha ölçeklenebilir ve çevre dostudur. Stake edilen jeton sayısına önem vererek.

Aion'u (AION) Nereden Satın Alabilirsiniz?

En büyük borsaların birçoğunda AION jetonları satın alabilirsiniz.

Binance , Şubat 2021 itibarıyla 8.419.408 $ ile en büyük işlenmiş AION/ USD işlem hacmine sahip. AION ticareti için diğer seçenekler arasında Bitrue , Bithumb ve Bitvavo bulunuyor .