Ahmet Telli 71 Yaşında…

Ahmet Telli'nin 1984 tarihinde yayınlanan "Belki Yine Gelirim" kitabında bende iz bırakan, her okuduğumda daha çok sevdiğim şiirler var: Kalbim Unut Bu Şiiri, Belki Yine Gelirim, Gülüşün Eklenir Kimliğime bunlardan sadece birkaçı.