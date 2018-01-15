Ahmet Telli 71 Yaşında…
Ahmet Telli'nin 1984 tarihinde yayınlanan "Belki Yine Gelirim" kitabında bende iz bırakan, her okuduğumda daha çok sevdiğim şiirler var: Kalbim Unut Bu Şiiri, Belki Yine Gelirim, Gülüşün Eklenir Kimliğime bunlardan sadece birkaçı.
Ahmet Telli'nin 1984 tarihinde yayınlanan "Belki Yine Gelirim" kitabında bende iz bırakan, her okuduğumda daha çok sevdiğim şiirler var: Kalbim Unut Bu Şiiri, Belki Yine Gelirim, Gülüşün Eklenir Kimliğime bunlardan sadece birkaçı.
Kaynak: Dunya.com