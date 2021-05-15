Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sonrası ilk sözler: Bu bir başlangıç, alıştık artık
Süper Lig'de tarihi sezonda şampiyon Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 16. kez gelen şampiyonluk sonrası Ahmet Nur Çebi, "Konuşacak halim yok, çok mutluyum. Pandemi, 40 maç, kupa, hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen Hoca, teknik kadronun emekleriyle burada böyle şampiyon olduk. Bu bir başlangıç. Alıştık artık." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 42. haftaya Galatasaray'la kafa kafaya giren Beşiktaş, Göztepe'yi mağlup ederek 16. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan siyah beyazlılarda başka Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
"KONUŞACAK HALİM YOK"
Şampiyonluktan dolayı büyük mutluluk yaşayan Çebi, "Konuşacak halim yok, çok mutluyum. Pandemi, 40 maç, kupa, hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen Hoca, teknik kadronun emekleriyle burada böyle şampiyon olduk. Bu bir başlangıç. Alıştık artık." ifadelerini kullandı.