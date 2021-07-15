Ahmet Nur Çebi'den Burak Elmas'a canlı yayında olay gönderme: Her birimize sağ bek de düşer, sol bek de düşer

Geçen sezon Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan futbolcular Ghezzal ve Rosier'in adı sık sık Galatasaray'la anılıyor. Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanlarının katıldığı canlı yayında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a bu konu üzerinden göndermede bulundu. "Birçok menajerin oyununa alet oluyoruz" diyen Çebi, "Birbirimizin ilgilendiği futbolcuyla ilgilenip fiyat arttırmaya gerek yok. Her birimize sağ bek de düşer, sol bek de düşer" ifadelerini kullandı.