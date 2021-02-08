Ahmet Keskinkılıç kimdir? Ahmet Keskinkılıç neden öldü?

Galatasaray'ın efsane antrenörlerinden Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası Ahmet Keskinkılıç kimdir ve Ahmet Keskinkılıç neden öldü, konuları araştırıldı.

Galatasaray Kulübünde uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç, 76 yaşında hayatını kaybetti. Spor dünyasını yasa boğan gelişme sonrası Ahmet Keskinkılıç kimdir, Ahmet Keskinkılıç neden öldü, soruları merak edildi.

AHMET KESKİNKILIÇ KİMDİR

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesi ve yetiştirilmesini sağlayarak Türk futboluna birçok isim kazandıran duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Ahmet Keskinkılıç "Hocaların hocası" lakabıyla tanınıyor. Galatasaray ve Türk futboluna Tugay Kerimoğlu, Sabri Sarıoğlu, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Akyel ,Semih Kaya ve Emre Çolak gibi çok önemli yıldızlar kazandırdı. Ahmet Keskinkılıç son olarak 2000 grubunun Galatasaray'a kazandırılmasında büyük emek harcamıştı.