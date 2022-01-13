Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere adını verecekler - Haberler Spor
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Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere adını verecekler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

27 yaşındaki Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu. Başarılı futbolcunun ölümüyle büyük şok yaşayan kulübü Konyaspor'dan art arda anlamlı hamleler gelirken, Çalık'ın 6 numaralı formasını emekli eden yönetim şimdi de tesislere de Ahmet Çalık adını vermeye hazırlanıyor. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacağı belirtildi.

Geçirdiği trafik kazasının ardından 27 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Çalık, Konyaspor 'u ve Türk futbolunu yasa boğarken örnek karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncunun anısı ölümsüzleşecek. Bu konuda vakit kaybetmeden harekete geçen Konyaspor Yönetimi, Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numaralı formayı emekli etme kararı aldı. Bu sezondan itibaren Konyaspor'da bir daha hiçbir oyuncu 6 numaralı forma giyemeyecek.

Daha 2 ay önce kulübüyle sözleşme uzatan, aldığı tekliflere karşın Yeşil-Beyazlı takımda ekonomik koşulları sorun etmeden kalmayı kabul eden Ahmet Çalık'ın adı aynı zamanda kulübün yeni tesislerine de verilecek. Başkan Fatih Özgökçen'in gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacağı belirtildi.

Konyaspor yaşanan acı kazadan sonra TFF'den hafta sonunda oynanacak olan Başakşehir maçının ertelenmesini talep etmişti. Halen takım olarak şok içerisinde olan kulübün bu talebine TFF'den beklenen yanıt geldi. Federasyonun maçı ileri bir tarihe ertelediği duyuruldu. Başakşehir'in de Konyaspor'un bu talebini doğrudan kabul ettiği ifade edilirken maçın tarihi daha sonra açıklanacak.

Öte yandan Konyaspor Yönetimi önümüzdeki hafta iç sahada oynayacakları Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarını Ahmet'in anısına, forma numarasına ithafen 6 TL'den satılacağını açıkladı.

Fanatik'in haberine göre Ahmet Çalık için Konyaspor'dan bir hamle de sözleşme konusunda geldi. Yeşil- Beyazlılar, Ahmet Çalık'ın sezon sonuna kadar olan sözleşme yükümlülüklerini ailesine ödeyecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)
duyarlı vatandaş:yani helal olsun külube. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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