Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e ilginç benzetme!

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 yendi. Maç sonunda Beyaz TV yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Çakar, Twitter hesabından "LAZRAİL lakaplı Şenol Güneş'e hem mükemmel başlangıcı hem de milli takımı 80 milyonla barıştırdığı için çok teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu. Bu twit kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım: