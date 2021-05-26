Ahmet Çakar'ın Koç paylaşımı gündeme oturdu: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedefine aldı. Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ali Koç beye sesleniyorum. Eğer geride bıraktığımız sezon ligin dibine dinamit koyan Serdar Tatlı MHK'sına el çektirmezseniz, sakın hakem falan demeyin. Ayrıca biz Fenerbahçeyiz de demeyin" sözlerine yer verdi.