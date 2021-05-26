Ahmet Çakar'ın Koç paylaşımı gündeme oturdu: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedefine aldı. Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ali Koç beye sesleniyorum. Eğer geride bıraktığımız sezon ligin dibine dinamit koyan Serdar Tatlı MHK'sına el çektirmezseniz, sakın hakem falan demeyin. Ayrıca biz Fenerbahçeyiz de demeyin" sözlerine yer verdi.
Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslendi. Çakar, Serdar Tatlı ve ekibinin görevden uzaklaştırılması için Fenerbahçe Başkanı'nın harekete geçmesini istedi.
Çakar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"ALİ KOÇ'A SESLENİYORUM"
"Öncelikle Fenerbahçe kulübü Başkanı sayın Ali Koç beye sesleniyorum. Eğer geride bıkatığımız sezon ligin dibine dinamit koyan Serdar Tatlı MHK'sına görevden el çektirmezseniz, sakın önümüzdeki sezon hakem falan demeyin. Ayrıca biz Fenerbahçeyiz de demeyin."