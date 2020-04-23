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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Futbol, Spor, Haber

Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?

Finansal açıdan maçların oynanması gerektiğini savunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbol camiasında ligin iptal edilmesi yönünde görüş bildirenlere "Bu söylenecek laf mı?" diyerek eleştirdi.

23.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:32
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.

Liglerin durumu hakkında konuşan Ağaoğlu, "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, 'Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız. Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız. Onu uygularız, yardımcı da oluruz. Koronavirüsün belini bükersek, haziran ayının belki 7'si, belki 10'u, liglere başlayabileceğimiz bir konuma geliriz" şeklinde konuştu.

"DEVLETİN ALDIĞI KARARLAR VAR"

Ağaoğlu sözlerini, "'Bir an önce bu virüsten kurtulup normale ve futbola dönmeyi bekliyoruz. Sağlık nedenlerinden dolayı spor müsabakalarına ara verildi. Bu süreçte konuşulması gereken tek şey vardı, 'Bir an önce bu koronavirüs illetinden nasıl kurtuluruz?' Yapılacak tek şey, Bilim Kurulu'nun ve devletin aldığı kararları uygulamak. Burada bir pandemi var. Bu pandemiyle ilgili olarak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ve o tavsiyeler doğrultusunda devletin aldığı kararlar var." ifadeleriyle sürdürdü.

"BU SÖYLENECEK LAF MI?"

Ahmet Ağaoğlu son olarak, "İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar var. Yurt dışından kim gelirse gelsin, karantina altına alınıyor. Sörloth dezenfekte edildi, önlemler alındı ve ambulansla 15 günlük süreci geçireceği yurda gitti. 15 günlük bir karantina süreci var. Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin.' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın.' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına? Kulüplerin en önemli gelir kalemi, yayın gelirleri. Bunlar da maç oynandığı takdirde ödenen paralar. Maçların bir an evvel oynanması finansal olarak kulüplere de büyük katkı sağlayacak." dedi.

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