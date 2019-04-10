Ağrı Protokolü ile Mardin Deplasmanına Gidiyor

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup lideri Ağrıspor, 17 yıllık şampiyonluk özlemini Mardinspor maçı ile sonlandırmak istiyor.

Ağrı'da seçim sonrası gündem Ağrıspor oldu. Hafta sonu Mardin deplasmanına büyük bir taraftar kitlesi ile gidecek olan Ağrıspor'da yüzler gülüyor. Yönetim ve teknik heyet takımı yalnız bırakmazken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın takıma verdiği müjdeler taraftarı umutlandı.

Mardin deplasmanına geleceğini açıklayan Savcı Sayan, taraftarlara da limitsiz otobüs sözü vererek herkesi maça davet etti. Mardinspor maçına Ağrı Valisi Süleymen Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de gitmesi bekleniyor.

Ağrıspor maçı kazanması halinde sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. - AĞRI

Kaynak: İHA