Ağabeyine özenerek yüzmeye başlayan milli sporcu Burak Kaplan, havuzda ağabeyinin taktikleri dışına çıkmıyor
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Ağabeyine özenerek yüzmeye başlayan milli sporcu Burak Kaplan, havuzda ağabeyinin taktikleri dışına çıkmıyor

Ağabeyine özenerek yüzmeye başlayan milli sporcu Burak Kaplan, havuzda ağabeyinin taktikleri dışına çıkmıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

Milli yüzücü Burak Kaplan, ağabeyi ve ablasının izinden giderek girdiği havuzda elde ettiği derecelerle ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşarken, katıldığı şampiyonalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Milli yüzücü Burak Kaplan, ağabeyi ve ablasının izinden giderek girdiği havuzda elde ettiği derecelerle ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşarken, katıldığı şampiyonalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Eski milli yüzücü ağabeyi ve şimdiki antrenörü Onur Kaplan ve ablası Esin Kaplan'a özenerek 5 yaşında yüzmeye başlayan Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcusu Burak Kaplan, hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yüzme ve paletli yüzme branşlarında milli formayı giyen 17 yaşındaki sporcu, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda şampiyonalara hazırlanıyor.

Burak Kaplan, AA muhabirine, yüzmenin kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

Yüzmeye erken yaşta başladığını belirten Burak Kaplan, "Küçükken ağabey ve ablamı havuzda izlemeye gittiğimde çok heves ediyordum. Sonra ağabeyim milli takıma gidince ve dünya 4'üncüsü olunca yüzmeye olan ilgim bambaşka bir seviyeye geldi ve isteğim artınca yüzme sporuna başladım. Onların izinden giderek yüzmeye devam ediyorum." diye konuştu.

İtalya'da haziran ayındaki Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda birçok rakibinin arasından sıyrılarak 200 metre çift palette 1 dakika 43 saniyelik derecesiyle 8'inci olduğunu anımsatan Burak Kaplan, daha büyük başarıları hedeflediğini dile getirdi.

Çalışmalarını büyük azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü aktaran Burak Kaplan, şunları kaydetti:

"Havuzda çalışırken ağabey-kardeş ilişkisini bırakmaya çalışıyoruz. Daha çok antrenör-sporcu ilişkisi eşliğinde çalışıyoruz. Çünkü bazen karışabiliyor ve aramızda tatlı gerginlikler olabiliyor ama bunu telafi ediyoruz. Şu an hiçbir sorun yok, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seneye Kolombiya'da düzenlenecek Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda ülkemi ve takımımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlar, dünya sporunun en üst zirvesi. Orada olabilmek benim için bir gurur ve mutluluk olur. Elimden gelen her şeyi yapıp o seviyeye ulaşmak istiyorum."

Milli takım antrenörü Onur Kaplan ise kardeşinin başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, "Yüzme serüveni öncelikle ablamla başladı, sonra benimle devam etti ve en son küçük kardeşimle devam ediyor. Ablam ve ben antrenör olarak devam ediyoruz, küçük kardeşim şu an milli sporcu. Kardeşimle çalışmak biraz zor oluyor. Bazen ağabey-kardeş olayı karışabiliyor. Onun dışında her şey güzel. Bu yıl iyi dereceler yüzdü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Ağabeyine özenerek yüzmeye başlayan milli sporcu Burak Kaplan, havuzda ağabeyinin taktikleri dışına çıkmıyor - Haberler Spor
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