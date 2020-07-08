Afyonkarahisar İGM toplantısı Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı toplantıları 3. birleşimi Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında yapıldı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı toplantıları 3. birleşimi Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında yapıldı.

İGM meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem dışı meclise gönderilen madde okunarak, ilgili komisyona havale edildi.

Daha sonra gündem maddeleri arasında yer alan Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Öğretmen Saniye Sayıoğlu ilkokulu arsası içerisindeki 530 metrekarelik bir alanın şartlı bağışı oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA