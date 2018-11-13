Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı. Afjet Afyonspor kulübünden yapılan açıklamada, kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

TAKIMIN BAŞINDA 26 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon göreve getirilen Gülpınar, Afjet Afyonspor'un başında 26 resmi maça çıktı.