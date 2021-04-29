Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir?

Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor. Kripto para alım satım için kullanılan Binance ile ortaklığı olan Advcash hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Binance, Advcash servisi aracılığıyla Ruble(RUB) yatırma ve çekme işlemlerini sunmak için Advcash ile ortaklık kurdu. Bunun ardından Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir? sorularının yanıtları merak edildi.

ADVCASH NEDİR?

Para yatırma ve para çekme platformlarından biri olan Advcash, bütün kredi kartlarını desteklemektedir. Sanal para yatırma platformu olan Advcash'ten dilerseniz adresinize bir kart da gönderilir.

Advcash (Advanced Cash LTD), kripto, fiat ve ön ödemeli kart özelliklerini birleştiren bir ödeme platformudur. Birden fazla para birimine sahip e-cüzdanlar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde mevcut olan çeşitli para yatırma ve çekme seçeneklerine sahiptir. E-cüzdanlardan anında yüklenen ADV markalı ön ödemeli kartlar, uluslararası POS ve ATM işlemlerini kolaylaştırır. Kullanıcılar bir dizi ödeme işleme ve ödeme otomasyon aracı arasından seçim yapabilir.

ADVCASH CÜZDAN ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılar kredi kartlarını, banka kartlarını ve ayrıca Advcash Cüzdanlarını kullanarak RUB'lerini Binance cüzdanlarına yatırabilecekler.

RUB, bir kullanıcının Binance cüzdanına yatırıldıktan sonra, kullanıcılar sitede tek tıkla satın alma/ satma hizmetimizi kullanarak doğrudan RUB ile kripto alıp satabileceklerdir.

Faydalar

  • Ücretsiz Para Yatırma: Advcash Cüzdanınızı kullanarak Binance'e RUB yatırmak ücretsizdir.
  • Binance RUB cüzdanındaki parayı kullanarak kripto alırken ya da satarken işlem ücreti alınmayacaktır.
  • Hızlı: Satın alınan her varlık, Binance cüzdanınıza hızlıca ulaşacaktır.
  • RUB Cüzdanı: Binance kullanıcıları artık Binance RUB cüzdanını kullanarak BTC, ETH ve XRP'yi doğrudan RUB ile alıp satabiliyorlar.
  • Kolay Erişim: Kullanıcılar banka kartlarını ve Advcash Cüzdanlarını kullanarak para yatırabilir ve çekebilirler.

Tek Tıkla Al/ Sat Nedir?

Tek Tıkla Al/ Sat , kullanıcıların grafikler veya karmaşık emir türleri olmadan dijital para birimlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde satın almalarını ve satmalarını sağlar. Ayrıca kullanıcılara işlemlerini doğrudan yürütmeleri için gerçek zamanlı fiyat verilerini sağlar. Binance hesaplarında RUB bulunan kullanıcılar artık bu yeni Tek Tıkla Alış/ Satış işlevini kullanarak istedikleri zaman BTC, ETH ve XRP satın alabilirler.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Ava giderken avlandı! Ünlü borsa spekülatörü de kripto para mağduru çıktı
Ava giderken avlandı! Ünlü borsa spekülatörü de kripto para mağduru çıktı
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Gökhan Töre Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:32:01. #1.15#

title