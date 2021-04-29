Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir?

Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor. Kripto para alım satım için kullanılan Binance ile ortaklığı olan Advcash hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Binance, Advcash servisi aracılığıyla Ruble(RUB) yatırma ve çekme işlemlerini sunmak için Advcash ile ortaklık kurdu. Bunun ardından Advcash nedir? Advcash cüzdanı nedir? sorularının yanıtları merak edildi.

ADVCASH NEDİR?

Para yatırma ve para çekme platformlarından biri olan Advcash, bütün kredi kartlarını desteklemektedir. Sanal para yatırma platformu olan Advcash'ten dilerseniz adresinize bir kart da gönderilir.

Advcash (Advanced Cash LTD), kripto, fiat ve ön ödemeli kart özelliklerini birleştiren bir ödeme platformudur. Birden fazla para birimine sahip e-cüzdanlar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde mevcut olan çeşitli para yatırma ve çekme seçeneklerine sahiptir. E-cüzdanlardan anında yüklenen ADV markalı ön ödemeli kartlar, uluslararası POS ve ATM işlemlerini kolaylaştırır. Kullanıcılar bir dizi ödeme işleme ve ödeme otomasyon aracı arasından seçim yapabilir.

ADVCASH CÜZDAN ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılar kredi kartlarını, banka kartlarını ve ayrıca Advcash Cüzdanlarını kullanarak RUB'lerini Binance cüzdanlarına yatırabilecekler.

RUB, bir kullanıcının Binance cüzdanına yatırıldıktan sonra, kullanıcılar sitede tek tıkla satın alma/ satma hizmetimizi kullanarak doğrudan RUB ile kripto alıp satabileceklerdir.

Faydalar

Ücretsiz Para Yatırma: Advcash Cüzdanınızı kullanarak Binance'e RUB yatırmak ücretsizdir.

Binance RUB cüzdanındaki parayı kullanarak kripto alırken ya da satarken işlem ücreti alınmayacaktır.

Hızlı: Satın alınan her varlık, Binance cüzdanınıza hızlıca ulaşacaktır.

RUB Cüzdanı: Binance kullanıcıları artık Binance RUB cüzdanını kullanarak BTC, ETH ve XRP'yi doğrudan RUB ile alıp satabiliyorlar.

Kolay Erişim: Kullanıcılar banka kartlarını ve Advcash Cüzdanlarını kullanarak para yatırabilir ve çekebilirler.

Tek Tıkla Al/ Sat Nedir?

Tek Tıkla Al/ Sat , kullanıcıların grafikler veya karmaşık emir türleri olmadan dijital para birimlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde satın almalarını ve satmalarını sağlar. Ayrıca kullanıcılara işlemlerini doğrudan yürütmeleri için gerçek zamanlı fiyat verilerini sağlar. Binance hesaplarında RUB bulunan kullanıcılar artık bu yeni Tek Tıkla Alış/ Satış işlevini kullanarak istedikleri zaman BTC, ETH ve XRP satın alabilirler.