ADÜ'de 'Askıda Yemek' ile bir ayda 1500 öğrenci yemek yedi

11.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:27

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'de başlayan 'Askıda Yemek' uygulaması ile bir ay içerisinde bin 500 öğrencinin ücretsiz yemek yediğini öğrencilerle paylaştı.



ADÜ'de eğitim gören öğrencilerle diyalogları güçlendirerek sağlıklı iletişim kurabilmek ve öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında düzenlenen Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu'nun üçüncü toplantısında; yeni öğrenci kartlarının kullanımı, ADÜ-Genç ve Rektör İletişim Merkezi (RİMER) hakkında detaylar paylaşıldı.



Maddi güçlük çeken öğrencilerin, hayırseverlerin bağışlarıyla öğle yemeklerini üniversite yemekhanelerinden ücretsiz olarak yiyebildiği 'Askıda Yemek' uygulamasından bir ay içerisinde bin 500 öğrencinin faydalandığını belirten Rektör Aldemir, "Kültürümüzde bizler millet olarak açları doyurmuş, düşkünleri giydirmiş, konuklarını dinlendirmiş ecdadın torunlarıyız. Peygamber Efendimiz 'Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür' buyurmuştur. Hepimiz öğrencilik dönemlerimizde ekonomik sıkıntılar yaşadık, şimdi o sıkıntıları biraz hafifletmek adına öğrenci kardeşlerimize destek olmak zamanı. Askıda Yemek ve ADVAK Eğitim Bursu ile öğrencilerimize destek olan Aydın'daki sivil toplum kuruluşlarına, Üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sivil toplum kuruluşları iş birliğini sürdürmeyi planlıyor, öğrencilerimize hep birlikte sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA