Adis Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Adis Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Adis Lagumdzija geliyor. Peki, Adis Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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ADİS LAGUMDZİJA KİMDİR?

Adis Lagumdzija (29 Mart 1999 doğumlu) Boşnak asıllı bir Türk voleybolcu, Türkiye erkek milli voleybol takımı ve İtalyan kulübü Vero Volley Monza üyesidir. Adis Lagumdzija 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılmıştır.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Adis Lagumdzija'ın İnstagram hesabına "@adislagumdzija" adresinden ulaşabilirsiniz. İnstagram'da toplamda 7 bin takipçisi vardır.

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