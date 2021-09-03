Adis Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Adis Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Adis Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Adis Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Adis Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Adis Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Adis Lagumdzija geliyor. Peki, Adis Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

Adis Lagumdzija'nın boyu kaç? Adis Lagumdzija kaç yaşında? Adis Lagumdzija nereli? Adis Lagumdzija aslen nereli? Adis Lagumdzija hangi bölgede oynuyor? Adis Lagumdzija evli mi? Adis Lagumdzija sevgilisi kimdir? Adis Lagumdzija doğum tarihi kaç? Adis Lagumdzija'nın İnstagram hesabı nedir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ADİS LAGUMDZİJA KİMDİR?

Adis Lagumdzija (29 Mart 1999 doğumlu) Boşnak asıllı bir Türk voleybolcu, Türkiye erkek milli voleybol takımı ve İtalyan kulübü Vero Volley Monza üyesidir. Adis Lagumdzija 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılmıştır.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Adis Lagumdzija'ın İnstagram hesabına "@adislagumdzija" adresinden ulaşabilirsiniz. İnstagram'da toplamda 7 bin takipçisi vardır.

Adis Lagumdzija istatistikleri: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • Pozisyon: Pasör Çaprazı
  • Doğum Tarihi:29/03/1999
  • Kilo: 108 kg
  • Boy: 211 cm
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Adis Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Adis Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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