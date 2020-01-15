: Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak

15.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:06

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajeri NTV'ye konuştu. Menajer Marco Kırdemir, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." dedi.

KAYSERİ MAÇINDA KADRODA YER ALMIŞTI

Fransız stoper son olarak sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı ve 0-0 biten HES Kablo Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almıştı.

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