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Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajerinden kötü haber geldi. Fransız oyuncunun menajeri Marco Kırdemir, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor" dedi.

15.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:06
Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak

'de teknik direktör 'ın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajeri NTV'ye konuştu. Menajer , "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." dedi.

KAYSERİ MAÇINDA KADRODA YER ALMIŞTI

Fransız stoper son olarak sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı ve 0-0 biten HES Kablo Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almıştı.


Haber Videosu

: Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak
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HABER YORUMLARI (2)

  • SOKAKTAKİ FUTBOLSEVER:
    ))))) 30 transfer yaptı FB çe, kaçı oynuyor bakınız, hala kötü yöentilen FB den kalma 11 in değişmez ve yeri doldurulamayan oyuncular var, birde gönderilip yerine kondurulamayan, yazık oluyor bu takıma, Sn KOÇ ne olduğunu anlamadan bilmeden birkaç grubun ve birkaç spor yazarının kurbanı oldu, FB den nemalanamayan bu dernek başkanları ve spor yazarlarının gazına geldi, Sn YILDIRIM ı devirmenin yanlış olduğunu anlayamadı, eh geçmiş olsun, yeni seçimlerde düzeltecek birini bulurlar belki, kongre üyeleri
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