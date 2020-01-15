Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajerinden kötü haber geldi. Fransız oyuncunun menajeri Marco Kırdemir, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor" dedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajeri NTV'ye konuştu. Menajer Marco Kırdemir, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." dedi.
KAYSERİ MAÇINDA KADRODA YER ALMIŞTI
Fransız stoper son olarak sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı ve 0-0 biten HES Kablo Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almıştı.
Haber Videosu: Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak
-
BENCEDE KALSIN FB''DEN DAHA İYİ KERİZİ NEREDEN BULACAK.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
))))) 30 transfer yaptı FB çe, kaçı oynuyor bakınız, hala kötü yöentilen FB den kalma 11 in değişmez ve yeri doldurulamayan oyuncular var, birde gönderilip yerine kondurulamayan, yazık oluyor bu takıma, Sn KOÇ ne olduğunu anlamadan bilmeden birkaç grubun ve birkaç spor yazarının kurbanı oldu, FB den nemalanamayan bu dernek başkanları ve spor yazarlarının gazına geldi, Sn YILDIRIM ı devirmenin yanlış olduğunu anlayamadı, eh geçmiş olsun, yeni seçimlerde düzeltecek birini bulurlar belki, kongre üyeleriCevap Yaz Yayından Kaldır