Adidas, koronavirüs döneminde değer kaybı yaşayan Reebok'ı satacak
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Adidas, koronavirüs döneminde değer kaybı yaşayan Reebok'ı satacak

22.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:42
Adidas, koronavirüs döneminde değer kaybı yaşayan Reebok'ı satacak

Alman spor üreticisi Adidas 2006 yılında satın aldığı Reebok'ı koronavirüs döneminde yaşadığı değer kaybından dolayı satmaya karar verdi. Söz konusu satışın 2021 Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Manager Magazine'de yer alan habere göre, Alman giyim markası Adidas, 2006 yılında 3.8 milyar euroya satın aldığı Reebok'ın değerinin 842 milyon euroya düşüşünün ardından satmaya karar verdi. Söz konusu satışın 2021 Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

KORONAVİRÜS REEBOK'I VURDU

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde Reebok, Adidas'tan daha çok etkilendi. Pandemi süreci boyunca Adidas'ın geliri ikinci çeyrekte %33 düşerken, Reebok'ın geliri %42 düşüşle 228 milyon euroya geriledi.

3 TALİP VAR

Olası bir satış için Adidas henüz fiyat belirlemese de Alman medyasında yer alan haberlere göre, Timberland ve The North Face'i çatısı altında bulunduran ABD'li giyim şirketi VF Corp, Wilson ve Salomon markalarının sahibi Finlandiya merkezli Amer Group ve Çinli Anta Sports Products, Reebok'a talip olanlar arasında.

Manager Magazine'e göre ise Adidas İcra Kurulıu Başkanı Kasper Rørsted, Reebok'ı pandemi öncesi satmaya karar verseydi 2 milyar euroya yakın bir gelir elde edecekti ancak Reebok'ın yaşadığı değer kaybı ile satış bedelinin 2 milyar euronun altında olacak.

Adidas'ın yatırımcıları bir süredir Adidas'a "verimsiz" olduğu gerekçesiyle Reebok'ı elden çıkarma baskısı yapıyordu.

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