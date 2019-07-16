Adı Fenerbahçe ile anılan Deniz Türüç'ten taraftara şok yanıt!
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan İstikbal Mobilya Kayserispor'un kaptanı Deniz Türüç, Kayseri'de kalmasını isteyen taraftara ilginç bir cevap verdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3 büyük kulübün transfer listesinde olan futbolcusu Deniz Türüç, gitmemesini isteyen taraftara ilginç bir serzenişte bulundu. Kadir Has Tesisleri'nde oynanan çift kale maçta görev yapan ve maç sonrasında taraftarların yakın ilgisiyle karşılaşan kaptan Deniz Türüç'ten gitmemesi istendi.
"5 SENEDE OLAMADIYSAK NE ZAMAN OLACAĞIZ"
Bir taraftarın kendisine, "Abi Kayseri'de efsane ol efsane. Seviyoruz seni" şeklindeki yaklaşımına "5 senede efsane olamadıysak ne zaman olacağız" cevabı verdi.
Taraftarlar ile bol bol fotoğraf çektiren Deniz Türüç, hangi takıma gideceği yönünde bir fikir beyan etmedi.
YORUMLAR (1)
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GiDERSE TüMDEN AYVAYI YEMiS OLACAK FENEVKi EN SON HANGi YIL POORRRRO ARKAADAN KööPüKLü SAMPUAN OLDU??? AVRUPA KUPALARI DESEN NAKAVVTCevap Yaz 9 15 Yayından Kaldır
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