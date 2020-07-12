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Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
12.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:46

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor, küme düşmeyi garantileyen rakibi Adanaspor ile karşılaşacak. Geçen yıl Süper Lig biletini play-off finalinde penaltılarda kaybeden Hatayspor, ligden düşen Adanaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig'e yükselen ilk ekip olacak.

Adanaspor Hatayspor Muhtemel 11'ler

53 yıllık tarihinde henüz Süper Lig macerası olmayan Akdeniz ekibi Mehmet Altıpmarmak yönetiminde bu ilki başarmak için Adanaspor maçını kazanmak istiyor. Altıparmak'ın karşılaşmaya ideal 11'i ile çıkması bekleniyor.

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Enes Akyok, Savaş Polat, Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, Umut Sözen, Roni, Eren Keleş, Bagayoko, M'Billa

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Kubilay Sönmez, Aabid, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor deplasmanda Adanaspor'un konuğu olacak. 12 Temmuz Pazar günü saat 17: 30'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 4'ten canlı izlenecek. Kritik mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

HATAYSPOR SÜPER LİG'E ÇIKARSA MEHMET ALTIPARMAK TARİH YAZACAK

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkması halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Kaynak: Hürriyet

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