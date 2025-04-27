Adanaspor Gençlerbirliği CANLI İZLEME linki var mı! 1. Lig Adanaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Adanaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Adanaspor Gençlerbirliği maçı öncesi Adanaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. 1. Lig'in önemli mücadelelerinden Adanaspor Gençlerbirliği maçı detayları araştırılıyor. Peki, Adanaspor Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor? İşte Adanaspor Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi haberimizde! Adanaspor Gençlerbirliği CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ADANASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports beIN Connect, TRT Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ADANASPOR GENÇLERBİRLİĞİMAÇI SAAT KAÇTA?

Adanaspor Gençlerbirliği maçı, 27 Nisan Pazar günü oynanacak.

Adanaspor Gençlerbirliği maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ADANASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?

Adanaspor Gençlerbirliği maçı henüz başlamadı.

ADANASPOR GENÇLERBİRLİĞİMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adanaspor ve Gençlerbirliği, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig Konferans Yayın maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.