Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

20.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:17

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.



TFF 1. Lig'in 23. haftasında Pazar günü saat 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak olan Adanaspor, ara vermeden hazırlıklarına devam ediyor. Turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde düz koşu ile idmana başladı. Daha sonra taktik ve pas çalışan takım, çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.



Öte yandan, sakatlığı devam eden Mbilla Etame ise takımdan ayrı salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.



Teknik Direktör Eyüp Arın da takımla birlikte Altay maçından 3 puanla dönmeye odaklandıklarını söyledi. İzmir ekibi Altay, 31 puanla ligde 8. sırada yer alırken Adanaspor 18 puanla 16.sırada yer alıyor. - ADANA

Kaynak: İHA