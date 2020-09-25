Adana Ticaret Borsası
25.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:36
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,86 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,85
|1,86
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,38
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|3,20
|3,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,80
|9,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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