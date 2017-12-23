Adana Demirspor-Mke Ankaragücü: 2-1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Adana Demirspor-Mke Ankaragücü: 2-1



TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel 

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Lingane, Lalawele (Dk. 86 Mendy), Savaş Yılmaz (Dk. 46 Tolgahan Çiçek), Yiğit İncedemir (Dk. 89 Adil Demirbağ), Atabey Çiçek, Tambe 

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Putsila, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak (Dk. 51 Dieng), Kenan Özer (Dk. 89 Enes Kubat

Goller: Dk. 6 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 72 Lalawele, Dk. 90+5 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Adana Demirspor

Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 39 Batuhan İşçiler, Dk. 44 Erhan Kartal, Dk. 80 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 57 Putsila, Dk 90+4 Gençer Cansev (MKE Ankaragücü)

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Kaynak: Skorer

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