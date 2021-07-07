Adana Demirspor, Mario Balotelli'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Adana Demirspor, Mario Balotelli'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Büyük bir transfer bombasını patlatmaya hazırlanan Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi İstanbul'a getirdi. İtalyan yıldızın kısa süre içinde resmen açıklanması beklenirken, sözleşme detayları da belli oldu. Mavi Şimşekler'in, Balotelli'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 30 yaşındaki futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 2.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga transferinin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Prensip anlaşmasına varılan dünyaca ünlü futbolcu Balotelli, İstanbul'a gelirken imzalayacağı sözleşmeye dair detaylar da belli oldu.

HAFTA SONU ADANA'YA GEÇECEK

Ajansspor'un haberine göre; Mavi-lacivertliler, Balotelli'ye yaklaşık 2 milyon euro, bonuslarla beraber 2.5 milyon euro ödeyecek. Şu anda İstanbul'da olan Balotelli'nin hafta sonunda ise Adana'ya gitmesi planlanıyor.

Adana Demirspor, Mario Balotelli'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Ondan sonra Amatöre kadar düşüyorlar.
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