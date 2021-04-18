Adana Demirspor maçında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tribünler doldu, maskesiz tezahürat yapıldı!

TFF 1. Lig'de dün oynanan Adana Demirspor-Giresunspor maçında sokağa çıkma yasağına rağmen ortaya çıkan görüntü akıllara durgunluk verdi. Adana Demirspor, ligin 31. haftasında Yeni Adana Stadı'nda, Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken mücadeleyi binlerce taraftar stadyumda izledi. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması tepki çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ve statlara seyircinin alınmasına izin verilmeyen dönemde Adana Demirspor tribünündeki görüntülere büyük tepki gösterildi. Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de bu duruma isyan etti. Şengül maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Ümit Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

GENELGE YAYINLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın kısmi kapanma genelgesinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili, "Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" ifadelerine yer verilmişti.