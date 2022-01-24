Adana Demirspor, iki oyuncusunu kiralık olarak gönderdi
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Francis Ezeh'i Tuzlaspor'a, İzzet Çelik'i ise Diyarbekirspor'a kiraladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Francis Ezeh'i Tuzlaspor'a, İzzet Çelik'i ise Diyarbekirspor'a kiraladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig takımlarından Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.
AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri