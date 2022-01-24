Adana Demirspor, iki oyuncusunu kiralık olarak gönderdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Francis Ezeh'i Tuzlaspor'a, İzzet Çelik'i ise Diyarbekirspor'a kiraladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig takımlarından Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.