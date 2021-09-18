Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu
Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mavi Şimşekler bu sonuçla birlikte ilk galibiyetine ulaşırken puanını 5'e yükseltti. Karadeniz ekibi ise 1 beraberlikle 1 puanda kaldı.
Süper Lig'de henüz galibiyeti olmayan iki ekip Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un karşılaşmasında gülen taraf Mavi Şimşekler oldu.
BALOTELLI İLK GOLÜNÜ ATTI
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 31. dakikada penaltıdan Balotelli, 40. dakikada Vargas ve 66. dakikada Bjarnason'dan geldi. Rizespor'un tek golünü ise Boyd'un asistinde 53. dakikada Boldrin kaydetti.
Haberler.com - Spor Haberleri