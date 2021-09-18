Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu

Haberler.com - Haberler | Spor
Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mavi Şimşekler bu sonuçla birlikte ilk galibiyetine ulaşırken puanını 5'e yükseltti. Karadeniz ekibi ise 1 beraberlikle 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de henüz galibiyeti olmayan iki ekip Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un karşılaşmasında gülen taraf Mavi Şimşekler oldu.

BALOTELLI İLK GOLÜNÜ ATTI

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 31. dakikada penaltıdan Balotelli, 40. dakikada Vargas ve 66. dakikada Bjarnason'dan geldi. Rizespor'un tek golünü ise Boyd'un asistinde 53. dakikada Boldrin kaydetti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

 İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı

İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Göksel Beren Saat Hava Durumu
Spor Namaz Vakitleri Okan Buruk Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:19:49. #1.12#