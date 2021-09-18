Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu

Süper Lig'de henüz galibiyeti olmayan iki ekip Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un karşılaşmasında gülen taraf Mavi Şimşekler oldu.

BALOTELLI İLK GOLÜNÜ ATTI

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 31. dakikada penaltıdan Balotelli, 40. dakikada Vargas ve 66. dakikada Bjarnason'dan geldi. Rizespor'un tek golünü ise Boyd'un asistinde 53. dakikada Boldrin kaydetti.

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