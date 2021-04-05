Adana Demirspor'da, Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı