Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Hafif sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Tarık Çamdal takımdan ayrı çalıştı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Pazar, Spor, Haber

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