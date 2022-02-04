Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.
Hafif sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Tarık Çamdal takımdan ayrı çalıştı.
AA / Eren Bozkurt - Spor