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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan, Bursaspor'u eleyerek finale yükselen takıma büyük motivasyon. Lacivert-Mavililer'in patronu, "Bu takımın 25 yıllık hasretini bitirin, 10 milyon TL'yi alın" diyerek oyuncularını perşembe günü oynanacak olan dev maça rekor primle motive etti.

28.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:55

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçında Bursaspor'u 4-1 yenerek finale yükselen Adana Demirspor, eşleştiği Fatih Karagümrük'ü yenerek çeyrek asırlık Süper Lig hasretini noktalamak istiyor.

En son 1994- 1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Mavi-Lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı play-off'ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Bursaspor karşısında aldıkları galibiyet sebebiyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Finale kalmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Sancak, "Zorlu bir maç oldu ama gülen taraf biz olduk. Önümüzde 90 dakikalık önemli bir maç daha var. Karagümrük ile play-off finali oynayacağız. İnşallah bu maçı kazanıp Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Nasip kısmet..." diye konuştu.

"SÖZ VERİYORUZ BAŞKAN"

Sancak'ın takımı finale motive edebilmek adına ise kesenin ağzını ardına kadar açtığı öğrenildi. Güney ekibinin patronunun oyuncularla Bursaspor maçının ardından yaptığı görüşmede, "25 yıllık hasrete son verin, 10 milyon TL prim sizi bekliyor" dedi. Adana Demirsporlu oyuncuların da bunun üzerine Sancak'a, "Büyük Başkan" tezahüratlarıyla teşekkür ederken Süper Lig için söz verdikleri öğrenildi.

(Fanatik)

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Haber Yorumları (6)
RİBELLA: Artık olsun bu sene Mavi şimşek zaten karagümrük çıkarsa süper ligin marmara liginden farkı kalmaz Başarılar ADS
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MARDİN: Mardin''den kucak dolusu selam ve saygılar Dualarımız sizinle Adana Demirspor
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ETHEM: BAŞKAN KİM KİMLERDEN BUNU BİR ARAŞTIRIN FUTBOL SEVER OLARAK ALANYA BAŞKANI KİM KİMLERDEN BAŞAKŞEHİR BAŞKANI KASIMPAŞA BAŞKANI KİM KİMLERDEN NEREDEN ÇIKTI BU ADAMLAR TOPU ELLERİNE VERSEN BOMBA SANAR BUNLAR.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 15:12:04. #1.15#
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