Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor

2021-2022 sezonun fikstür çekimi sonrası konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dünyaca ünlü savunmacı David Luiz'le görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Sancak yaptığı açıklamada, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.