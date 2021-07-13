Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor
2021-2022 sezonun fikstür çekimi sonrası konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dünyaca ünlü savunmacı David Luiz'le görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Sancak yaptığı açıklamada, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle ses getirmişti. Mavi Şimşekler'in yeni hedefi ise dünyaca ünlü futbolcu David Luiz.
"ÜCRETLERİ YÜKSEK OLUNCA BİRAZ MÜZAKERE ETMEK GEREKİYOR"
Luiz transferinde son duruma ilişkin konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.