Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda uygulanacak loca fiyatlarıyla ilgili konuşan Sancak, "Transferlerimizi tamamladıktan sonra kombine ve localarla ilgili açıklamaları yapacağız. Özellikle fiyat konusunda. En ucuz loca 500 bin TL olacak. Bu normal fiyat. Sonuçta Süper Lig. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı gelip izleyecekler." dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer, kombine fiyatları ve localarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sancak, "10-12 oyuncuyla görüşüyoruz. Tabii ki transfer zor. Ancak 6-7'sinden sonra geri dönüşler olacak. Bazıları Adana'ya gelecek. Eşleri Adana'yı gezip görecekler. Görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KİM ALIRSA ALSIN"

Kombineler konusunda ise Başkan Sancak, "Transferlerimizi tamamladıktan sonra kombine ve localarla ilgili açıklamaları yapacağız. Özellikle fiyat konusunda. En ucuz loca 500 bin TL olacak. Bu normal fiyat. Sonuçta Süper Lig. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı gelip izleyecekler. Hiç olmazsa böyle katkı olsun. Almazlar ise boş kalır. Artık 1. Ligi unutun. 1. Ligde bir futbolcu 1 milyon TL alırken Süper Lig'de bu rakam 10 milyon oluyor. 700-800 eurodan söz ediyoruz" diye konuştu. Takımdan ayrılan Hasan konusunda ise Başkan, "Onu ben gönderdim. Kim alırsa alsın. Bu konu böyle. Yabancı sayısı konusunda ise Kulüpler Birliği toplantısı var. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Adana Demirspor çıldırdı! Gökhan Gönül, Podolski ve Balotelli bombası patlamak üzere
Adana Demirspor çıldırdı! Gökhan Gönül, Podolski ve Balotelli bombası patlamak üzere
Haber Yorumları (2)
ÇINAR SARAÇ: Süper lige çıktın diye gelecek takımlar Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş , sanırsın ki Manchester city, chelsea , Liverpool geliyor , ligde kalsak Allah’a şükredeceğiz ama fiyata bak sanki şampiyonlar liginde oynayacağız
Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Asansör takımların bu kadar uçması doğru değil.
Cevap Yaz 6 25 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:05:59. #1.16#

title