Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda uygulanacak loca fiyatlarıyla ilgili konuşan Sancak, "Transferlerimizi tamamladıktan sonra kombine ve localarla ilgili açıklamaları yapacağız. Özellikle fiyat konusunda. En ucuz loca 500 bin TL olacak. Bu normal fiyat. Sonuçta Süper Lig. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı gelip izleyecekler." dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer, kombine fiyatları ve localarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sancak, "10-12 oyuncuyla görüşüyoruz. Tabii ki transfer zor. Ancak 6-7'sinden sonra geri dönüşler olacak. Bazıları Adana'ya gelecek. Eşleri Adana'yı gezip görecekler. Görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KİM ALIRSA ALSIN"

Kombineler konusunda ise Başkan Sancak, "Transferlerimizi tamamladıktan sonra kombine ve localarla ilgili açıklamaları yapacağız. Özellikle fiyat konusunda. En ucuz loca 500 bin TL olacak. Bu normal fiyat. Sonuçta Süper Lig. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı gelip izleyecekler. Hiç olmazsa böyle katkı olsun. Almazlar ise boş kalır. Artık 1. Ligi unutun. 1. Ligde bir futbolcu 1 milyon TL alırken Süper Lig'de bu rakam 10 milyon oluyor. 700-800 eurodan söz ediyoruz" diye konuştu. Takımdan ayrılan Hasan konusunda ise Başkan, "Onu ben gönderdim. Kim alırsa alsın. Bu konu böyle. Yabancı sayısı konusunda ise Kulüpler Birliği toplantısı var. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz." diye konuştu.